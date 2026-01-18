Рейтинг@Mail.ru
Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Хоккей
 
03:12 18.01.2026
Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу сыгранных матчей в НХЛ

Александр Овечкин
Александр Овечкин
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 5
Флорида
22:04 • Якоб Чичрун
(Алексей Протас, Джон Карлсон)
30:04 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
13:23 • Эй Джей Грир
(Сэм Беннетт, Аарон Экблад)
31:40 • Сэм Беннетт
(Картер Верхаг, Нико Миккола)
35:16 • Увис Янис Балинскис
(Антон Лунделль, Сэм Райнхарт)
58:40 • Антон Лунделль
(Сэм Райнхарт)
59:26 • Картер Верхаг
(Сэм Беннетт, Эй Джей Грир)
"Вашингтон" принимает "Флориду Пантерз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1540-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Джонни Буцика и Шейна Доуна и разделил с ними 18-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1543 матча).
В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе
16 января, 23:51
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
 
