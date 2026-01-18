Овечкин поднялся на 18-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 18-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
18 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
22:04 • Якоб Чичрун
30:04 • Якоб Чичрун
13:23 • Эй Джей Грир
31:40 • Сэм Беннетт
35:16 • Увис Янис Балинскис
58:40 • Антон Лунделль
59:26 • Картер Верхаг
"Вашингтон" принимает "Флориду Пантерз" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1540-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Джонни Буцика и Шейна Доуна и разделил с ними 18-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1543 матча).
