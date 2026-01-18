Фетисов отреагировал на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вправе выражать свое мнение, идущее вразрез с акцией НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией*, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
"Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о решении Овечкина.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки "Сан-Хосе Шаркс" и "Флориды", которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.