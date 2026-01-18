Рейтинг@Mail.ru
Фетисов отреагировал на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ* - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Хоккей
 
17:34 18.01.2026
Фетисов отреагировал на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*
Фетисов отреагировал на отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

Фетисов: Овечкин имеет право на свое мнение по поводу ЛГБТ

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вправе выражать свое мнение, идущее вразрез с акцией НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией*, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
"Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение", - сказал Фетисов, отвечая на вопрос о решении Овечкина.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки "Сан-Хосе Шаркс" и "Флориды", которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.
* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.
Олимпийский чемпион, российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов во время встречи с журналистами в преддверии его 65-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Глупость какая-то": Фетисов отреагировал на слова Гретцки об Овечкине
9 января, 12:23
 
ХоккейРоссияВячеслав ФетисовГосдума РФАлександр ОвечкинИван ПроворовВашингтон КэпиталзКапитанФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
