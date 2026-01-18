Рейтинг@Mail.ru
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Теннис
 
13:19 18.01.2026 (обновлено: 13:28 18.01.2026)
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Представляющий Казахстан Александр Бублик обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
18 января 2026 • начало в 11:10
Завершен
Александр Бублик
3 : 06:46:46:4
Дженсон Бруксби
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой десятой ракетки мира со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.
В следующем раунде Бублик сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, занимающим 54-е место в мировом рейтинге.
В другом матче первого круга американец Фрэнсис Тиафо (34-я ракетка мира) обыграл австралийца Джейсона Кублера (194) - 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В следующем раунде он сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей (68).
Australian Open завершится 1 февраля. Действующим победителем турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Рублев и Хачанов потеряли по одной позиции в рейтинге ATP
Вчера, 07:51
 
Теннис Александр Бублик Дженсон Бруксби Australian Open Мартон Фучович
 
