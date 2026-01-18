Бублик одержал победу на старте Australian Open

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась победой десятой ракетки мира со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.

В следующем раунде Бублик сыграет с венгром Мартоном Фучовичем , занимающим 54-е место в мировом рейтинге.

В другом матче первого круга американец Фрэнсис Тиафо (34-я ракетка мира) обыграл австралийца Джейсона Кублера (194) - 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. В следующем раунде он сыграет с аргентинцем Франсиско Комесаньей (68).