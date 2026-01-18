https://ria.ru/20260118/bublik-2068600296.html
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Представляющий Казахстан Александр Бублик обыграл американца Дженсона Бруксби в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на... РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Бублик одержал победу на старте Australian Open
Бублик обыграл Бруксби и вышел во второй раунд Australian Open