"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась волевой победой "Бостона" со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (22-я минута), Мэйсон Лорей (35, 50), Виктор Арвидссон (40) и Марат Хуснутдинов (52). За "Чикаго" отличились Райан Грин (17) и Уайатт Кайзер (19).
18 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
16:14 • Ryan Greene
(Андре Бураковски, Коннор Бедард)
18:14 • Уайетт Кайзер
21:55 • Чарли Макэвой
34:51 • Мейсон Лорей
39:14 • Виктор Арвидссон
49:01 • Мейсон Лорей
(Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт)
51:02 • Марат Хуснутдинов
Хуснутдинов забросил свою 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету стало 22 (11+11) очка в 44 матчах в сезоне-2025/26. Защитник "Бостона" Никита Задоров, а также форвард "Чикаго" Илья Михеев результативными действиями не отметились.
"Бостон" (58 очков), одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции. "Чикаго" (45) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.
В следующем матче "Чикаго" примет "Виннипег Джетс" в ночь на 20 января по московскому времени, "Бостон" в гостях сыграет с "Даллас Старз" в ночь на 21 января.