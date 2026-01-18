"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон" (58 очков), одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции. "Чикаго" (45) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.