"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне
Хоккей
 
07:38 18.01.2026
"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне
"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне
"Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.01.2026
хоккей
спорт
чарли макэвой
виктор арвидссон
бостон брюинз
никита задоров
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, чарли макэвой, виктор арвидссон, бостон брюинз, никита задоров, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Чарли Макэвой, Виктор Арвидссон, Бостон Брюинз, Никита Задоров, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Бостон" обыграл "Чикаго" в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

Шайба Хуснутдинова помогла "Бостону" одержать победу над "Чикаго" в НХЛ

© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов
Российский нападающий Бостон Брюинз Марат Хуснутдинов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась волевой победой "Бостона" со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (22-я минута), Мэйсон Лорей (35, 50), Виктор Арвидссон (40) и Марат Хуснутдинов (52). За "Чикаго" отличились Райан Грин (17) и Уайатт Кайзер (19).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
2 : 5
Бостон
16:14 • Ryan Greene
(Андре Бураковски, Коннор Бедард)
18:14 • Уайетт Кайзер
(Ник Фолиньо)
21:55 • Чарли Макэвой
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
34:51 • Мейсон Лорей
(Хампус Линдхольм, Павел Заха)
39:14 • Виктор Арвидссон
(Павел Заха, Кейси Миттельштадт)
49:01 • Мейсон Лорей
(Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт)
51:02 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хуснутдинов забросил свою 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету стало 22 (11+11) очка в 44 матчах в сезоне-2025/26. Защитник "Бостона" Никита Задоров, а также форвард "Чикаго" Илья Михеев результативными действиями не отметились.
"Бостон" (58 очков), одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции. "Чикаго" (45) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.
В следующем матче "Чикаго" примет "Виннипег Джетс" в ночь на 20 января по московскому времени, "Бостон" в гостях сыграет с "Даллас Старз" в ночь на 21 января.
