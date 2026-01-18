https://ria.ru/20260118/borodavko-2068606186.html
Бородавко отметил прогресс Коростелева на международной арене
Бородавко отметил прогресс Коростелева на международной арене
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что прогресс Савелия Коростелева на международной арене очевиден. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
