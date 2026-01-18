https://ria.ru/20260118/bendi-2068656230.html
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Пори. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
спорт
швеция
финляндия
норвегия
международный олимпийский комитет (мок)
fib
хоккей с мячом
швеция
финляндия
норвегия
2026
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Швеция обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по бенди