Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
21:48 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/bendi-2068656230.html
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом
Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Пори. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T21:48:00+03:00
2026-01-18T21:48:00+03:00
спорт
швеция
финляндия
норвегия
международный олимпийский комитет (мок)
fib
хоккей с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/89387/73/893877385_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_8fac1b72eb3dfd1f1b1f9b3c36290234.jpg
https://ria.ru/20260106/korotkov-2066590509.html
https://ria.ru/20260118/bendi-2068560055.html
швеция
финляндия
норвегия
спорт, швеция, финляндия, норвегия, международный олимпийский комитет (мок), fib, хоккей с мячом
Спорт, Швеция, Финляндия, Норвегия, Международный олимпийский комитет (МОК), FIB, Хоккей с мячом
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом

Швеция обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по бенди

Игроки сборной Швеции
Игроки сборной Швеции - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Игроки сборной Швеции. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в финском Пори.
Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу шведов, у которых пента-трик оформил Кристоффер Эдлунд, дубль сделал Понтус Вилен, по голу забили Альбин Айрисниеми и Александер Хаэрндаль. В составе проигравших отличился Никлас Холопайнен.
Александр Коротков - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Берия хотел убить, но в НКВД он стал королем: история великого динамовца
6 января, 11:30
Сборная Швеции в 15-й раз стала чемпионом мира. Бронзу турнира в четвертый раз завоевала команда Норвегии, обыгравшая в матче за третье место команду США со счетом 8:3.
Сборная России, которая выигрывала турнир 12 раз, не принимала участие в соревнованиях в связи в недопуском со стороны Международной федерации хоккея с мячом (FIB) из-за ситуации на Украине. Еще 14 титулов на счету сборной СССР.
У женщин победу на чемпионате мира 2026 года также одержала команда Швеции, победившая в финале сборную Норвегии (9:1). Бронзу завоевали американки, победившие в матче за третье место команду Финляндии (3:0).
16 января исполком FIB согласился начать диалог с национальными федерациями России и Белоруссии о допуске до турниров юниорских сборных обеих стран в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Мячи для бенди - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Международная федерация бенди готова к допуску российских юниоров
Вчера, 00:34
 
