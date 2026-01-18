Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с восьмого на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Андреева в субботу стала победительницей турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), обыграв в финале Викторию Мбоко из Канады. Благодаря этой победе Андреева обошла итальянку Жасмин Паолини в рейтинге. Уступившая Андреевой в полуфинале Диана Шнайдер также поднялась на одну строчку и стала 22-й. Оксана Селехметьева покинула топ-100, опустившись на 101-ю позицию.
Мирра Андреева выиграла турнир перед Australian Open
17 января, 07:15
Лидером рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, на второй строчке находится полька Ига Швёнтек, замыкает первую тройку американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10990 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8328;
3 (3). Кори Гауфф (США) - 6423;
4 (4). Аманда Анисимова (США) - 6320;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5453;
7 (8). Мирра Андреева (Россия) - 4731;
8 (7). Жасмин Паолини (Италия) - 4267;
9 (9). Мэдисон Киз (США) - 4111;
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3512;
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
18 (18). Людмила Самсонова (Россия) - 2122...
22 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 1953...
32 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 1517;
33 (33). Анна Калинская (Россия) - 1511...
47 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
64 (62) Анна Блинкова (Россия) - 1016.