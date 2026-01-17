Юрист: подавший иск в CAS лыжник Волков имеет шансы на нейтральный статус

«

"В целом CAS не любит такие истории. Перед Олимпиадой 2016 года ряд российских спортсменов успешно оспорили такое отстранение, например, Юлия Ефимова. CAS рассматривает это как повторное наказание за одно и то же. Но, с другой стороны, есть автономия воли общественной организации, которая может устанавливать собственные правила. Хотя такая воля не абсолютная. Поэтому, если формулировка именно за предыдущее нарушение, то, считаю, шансы есть. FIS будет обязан исполнить это решение, как и любое решение CAS в соответствии со своими регламентирующими документами", - сказала Анцелиович.