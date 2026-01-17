Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
 
14:08 17.01.2026
Юрист: подавший иск в CAS лыжник Волков имеет шансы на нейтральный статус
лыжные гонки
спортивный арбитражный суд (cas)
вокруг спорта
спортивный арбитражный суд (cas), вокруг спорта
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Вокруг спорта
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Сергей Волков имеет шансы выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) на решение об отказе в нейтральном статусе, заявила РИА Новости спортивный юрист Анна Анцелиович.
В субботу Волков в разговоре с РИА Новости заявил, что отправил исковое заявление в CAS на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдавать ему нейтральный статус. По словам спортсмена, ему отказали из-за шестимесячной дисквалификации, полученной в 2022 году за использование запрещенного назального спрея.
"В целом CAS не любит такие истории. Перед Олимпиадой 2016 года ряд российских спортсменов успешно оспорили такое отстранение, например, Юлия Ефимова. CAS рассматривает это как повторное наказание за одно и то же. Но, с другой стороны, есть автономия воли общественной организации, которая может устанавливать собственные правила. Хотя такая воля не абсолютная. Поэтому, если формулировка именно за предыдущее нарушение, то, считаю, шансы есть. FIS будет обязан исполнить это решение, как и любое решение CAS в соответствии со своими регламентирующими документами", - сказала Анцелиович.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря CAS признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России
Лыжные гонкиСпортивный арбитражный суд (CAS)Вокруг спорта
 
