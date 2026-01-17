https://ria.ru/20260117/vashington-2068443322.html
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего
"Вашингтон Кэпиталз" вызвал в состав основной команды российского нападающего Ивана Мирошниченко, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
спорт
иван мирошниченко
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
