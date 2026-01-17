Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего
Хоккей
 
01:37 17.01.2026
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба российского нападающего
"Вашингтон Кэпиталз" вызвал в состав основной команды российского нападающего Ивана Мирошниченко, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Новости
спорт, иван мирошниченко, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" вызвал в состав основной команды российского нападающего Ивана Мирошниченко, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
В текущем сезоне Мирошниченко провел 20 игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе "Херши Беарз", в которых набрал 16 очков (6 голов + 10 передач). Также на его счету две игры за основную команду.
Отмечается, что "Вашингтон" поместил в список травмированных канадского форварда Джастина Сурдифа.
Мирошниченко 21 год. Он был выбран "Кэпиталз" в первом раунде драфта 2022 года под общим 20-м номером. Всего на счету россиянина 41 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 10 очков (3+7).
Хоккей
 
