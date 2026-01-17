Гол и ассист Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Сент-Луису"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" по буллитам одержали победу над клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (18-я минута) и Ник Бьюгстад (18). У "Тампы" отличились Никита Кучеров (30), в активе которого также результативная передача, и Оливер Бьоркстранд (32). Автором победного буллита стал нападающий "Блюз" Джордан Кайру.
17 января 2026 • начало в 04:00
Закончен (Б)
17:03 • Джейк Нейборс
17:33 • Ник Бьюгстэд
65:01 • Джордан Киру (П)
29:59 • Никита Кучеров
31:01 • Оливер Бьеркстранд
Кучеров забросил 24-ю шайбу, всего он набрал 69 очков за 42 матча. Россиянин набрал 10 очков за 11 игр в НХЛ, став первым игроком, повторившим достижение Коннора Макдэвида, которое тот установил в 2021 году.
"Сент-Луис", набрав 46 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Тампа" с 62 баллами лидирует в Атлантическом дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в гостях обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. В заключительной встрече игрового дня клуб "Анахайм Дакс" в гостях одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).