Гол и ассист Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Сент-Луису"
Хоккей
Хоккей
 
08:50 17.01.2026 (обновлено: 09:30 17.01.2026)
Гол и ассист Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Сент-Луису"
Гол и ассист Кучерова не спасли "Тампу" от поражения "Сент-Луису"
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" по буллитам одержали победу над клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
сент-луис
Хоккей
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" по буллитам одержали победу над клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (18-я минута) и Ник Бьюгстад (18). У "Тампы" отличились Никита Кучеров (30), в активе которого также результативная передача, и Оливер Бьоркстранд (32). Автором победного буллита стал нападающий "Блюз" Джордан Кайру.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 января 2026 • начало в 04:00
Закончен (Б)
Сент-Луис
3 : 21:0
Тампа-Бэй
17:03 • Джейк Нейборс
(Джордан Киру, Кэм Фоулер)
17:33 • Ник Бьюгстэд
(Павел Бучневич)
65:01 • Джордан Киру (П)
29:59 • Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Даррен Рэддиш)
31:01 • Оливер Бьеркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
Кучеров забросил 24-ю шайбу, всего он набрал 69 очков за 42 матча. Россиянин набрал 10 очков за 11 игр в НХЛ, став первым игроком, повторившим достижение Коннора Макдэвида, которое тот установил в 2021 году.
"Сент-Луис", набрав 46 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Тампа" с 62 баллами лидирует в Атлантическом дивизионе.
В другом матче хоккеисты "Нэшвилл Предаторз" в гостях обыграли "Колорадо Эвеланш" со счетом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. В заключительной встрече игрового дня клуб "Анахайм Дакс" в гостях одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).
