Смит назвал санкции от Зеленского знаком качества работы ФКСР

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил РИА Новости, что санкции, введенные Владимиром Зеленским, являются знаком качества работы организации.
Ранее Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ.
"Санкции - это как лакмусовая бумажка. Раз Украина посчитала необходимым ввести их персонально против меня, значит, все эти годы я двигался в правильном направлении и действительно мешаю тем, кому невыгодно развитие российского общества и киберспорта. Я рад, что мои действия в поддержку отрасли и спортсменов "оценили", что попытались помешать административными мерами. Для меня это как знак качества: если бы работа Федерации компьютерного спорта России ничего не значила, никто бы не тратил ресурсы на подобные решения", - сказал Смит.
"Отдельно хочу отметить, что Федерация компьютерного спорта России сегодня представлена в четырёх исторических регионах нашей страны - Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, и это результат системной работы команды единомышленников. Гордость за этот результат гораздо важнее любых внешних ограничений, а санкции лишь добавляют мотивации продолжать делать свое дело и развивать киберспорт в России дальше", - добавил он.