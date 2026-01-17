МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ, а также главы ПКР Павла Рожкова, следует из текста указа, опубликованного на сайте главы киевского режима.