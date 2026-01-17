https://ria.ru/20260117/sanktsii-2068535852.html
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ, а также главы ПКР Павла Рожкова
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России и его главы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ, а также главы ПКР Павла Рожкова, следует из текста указа, опубликованного на сайте главы киевского режима.
Указ о введении санкций в отношении двух юридических и трех физических лиц опубликовали на сайте Зеленского
в субботу. В приложениях к документу фигурируют Паралимпийский комитет России и Федерация компьютерного спорта РФ, а также Рожков
, российские боксер Яков Букин и киберспортсмен, призер чемпионатов по Starcraft Дмитрий Смит, выступавший под псевдонимом Dilvish.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.