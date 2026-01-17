Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/sanktsii-2068535852.html
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России
Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ, а также главы ПКР Павла Рожкова, следует из... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T19:34:00+03:00
2026-01-17T19:34:00+03:00
паралимпийский комитет россии (пкр)
павел рожков
вокруг спорта
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748762918_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e4f4dbdaca0ba1a24c3a4e1cc94e1212.jpg
https://ria.ru/20260105/rossiya-2066443735.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748762918_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a54ee9b160877a5c5ca3b58063527563.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паралимпийский комитет россии (пкр), павел рожков, вокруг спорта, владимир зеленский
Паралимпийский комитет России (ПКР), Павел Рожков, Вокруг спорта, Владимир Зеленский
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России

Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России и его главы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗнаменосец команды Паралимпийского комитета России (команда ПКР) во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе.
Знаменосец команды Паралимпийского комитета России (команда ПКР) во время торжественной церемонии закрытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе. - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР) и Федерации компьютерного спорта РФ, а также главы ПКР Павла Рожкова, следует из текста указа, опубликованного на сайте главы киевского режима.
Указ о введении санкций в отношении двух юридических и трех физических лиц опубликовали на сайте Зеленского в субботу. В приложениях к документу фигурируют Паралимпийский комитет России и Федерация компьютерного спорта РФ, а также Рожков, российские боксер Яков Букин и киберспортсмен, призер чемпионатов по Starcraft Дмитрий Смит, выступавший под псевдонимом Dilvish.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага
5 января, 10:07
 
Паралимпийский комитет России (ПКР)Павел РожковВокруг спортаВладимир Зеленский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала