Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что ей было отказано в предоставлении нейтрального статуса из-за того, что она не сдавала ни одной допинг-пробы для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В четверг стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.
"Да, в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях мне отказали, причина: несоответствие антидопинговым требованиям, то есть потому, что я не сдавала ни одной допинг-пробы для WADA, а сдать эти пробы я могла, только если бы когда-то участвовала в международных соревнованиях", — написала Пеклецова в своем Telegram-канале.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.