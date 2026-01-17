Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе
Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе
Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что ей было отказано в предоставлении нейтрального статуса из-за того, что она не сдавала ни одной допинг-пробы для... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, всемирное антидопинговое агентство (wada), спортивный арбитражный суд (cas)
Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS)
Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе

Пеклецова объяснила отказ в нейтральном статусе отсутствием допинг-проб в WADA

Российская лыжница Алина Пеклецова
Российская лыжница Алина Пеклецова
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российская лыжница Алина Пеклецова. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что ей было отказано в предоставлении нейтрального статуса из-за того, что она не сдавала ни одной допинг-пробы для Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В четверг стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.
"Да, в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях мне отказали, причина: несоответствие антидопинговым требованиям, то есть потому, что я не сдавала ни одной допинг-пробы для WADA, а сдать эти пробы я могла, только если бы когда-то участвовала в международных соревнованиях", — написала Пеклецова в своем Telegram-канале.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Российская лыжница Алина Пеклецова
Пеклецова могла бы бороться за победу на этапах Кубка мира, считает Легков
16 января, 17:29
 
Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
