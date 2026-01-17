Белый дом рассказал о составе делегации США на Олимпиаду в Италию

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио войдут в состав делегации Соединенных Штатов во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Италии, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о назначении президентской делегации, которая направится в Милан, Италию, для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 6 февраля 2026 года. Делегацию возглавят достопочтенный Джей Ди Вэнс - вице-президент Соединенных Штатов - и Уша Вэнс - вторая леди Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Белого дома.
Также в списке участников значатся Рубио, посол США в Италии Тильман Фертитта, хоккеистки и золотые медалистки зимних Олимпийских игр 2018 года Джоселин Ламуре-Дэвидсон и Моник Ламуре-Морандо, конькобежец и двухкратный олимпийский чемпион Аполо Оно, а также фигурист и олимпийский чемпион зимних игр 2010 года Эван Лайсачек.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поедет от России
16 января, 08:00