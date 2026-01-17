Белый дом рассказал о составе делегации США на Олимпиаду в Италию

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио войдут в состав делегации Соединенных Штатов во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Италии, сообщил Белый дом.