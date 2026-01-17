https://ria.ru/20260117/mogul-2068441575.html
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу
Россиянка Светлана Иванова заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в американском Уотервилл-Вэлли. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
спорт
светлана иванова
кубок мира по фристайлу
