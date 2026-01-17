Рейтинг@Mail.ru
00:56 17.01.2026 (обновлено: 02:08 17.01.2026)
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу
Россиянка заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу

Россиянка Иванова заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСветлана Иванова
Светлана Иванова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Светлана Иванова . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россиянка Светлана Иванова заняла 37-е место в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу, проходящем в американском Уотервилл-Вэлли.
Результат Ивановой составил 41,44 балла, что не позволило ей пройти в финал, в который отобрались 16 участниц. Лучший результат показала австралийка Джакара Энтони (81,17), второй - американка Элизабет Лемли (78,12), третий - еще одна представительница США, Оливия Гьяччо (76,60).
Этап Кубка мира в Уотервилл-Вэлли является одним из этапов олимпийского отбора. Соревнования завершатся в ночь на субботу.
Никита Андреев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS
30 декабря 2025, 20:24
 
