Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" проиграло минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). У победителей шайбы забросили Станислав Галиев (50-я минута), Виталий Пинчук (51) и Вадим Мороз (55). Голы хозяев на счету Анселя Галимова (36) и Игоря Ожиганова (54).
17 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
13:57 • Игорь Ожиганов
09:20 • Станислав Галиев
10:44 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Тай Смит)
14:42 • Вадим Мороз
(Виталий Пинчук, Сам Анас)
Московское "Динамо" потерпело третье поражение подряд и третий раз в сезоне проиграло минской команде.
"Бело-голубые" с 56 очками располагаются на пятом месте в таблице Западной конференции, где минское "Динамо" (61 балл) идет третьим. В следующем матче московская команда 19 января примет череповецкую "Северсталь", а минчане в этот же день на выезде встретятся с петербургским СКА.