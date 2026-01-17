Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:39 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kkhl-2068536706.html
Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ
Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ
Московское "Динамо" проиграло минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T19:39:00+03:00
2026-01-17T19:39:00+03:00
хоккей
динамо (минск)
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_0:57:2592:1515_1920x0_80_0_0_4ab21684bb8eec9c8850958863acf714.jpg
https://ria.ru/20260117/kkhl-2068534292.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011698976_146:0:2385:1679_1920x0_80_0_0_86333b93e80128aa77fdc974950df91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо (минск), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Динамо (Минск), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

Московское "Динамо" третий раз в сезоне проиграло минскому "Динамо" в КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккеисты минского "Динамо"
Хоккеисты минского Динамо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" проиграло минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1). У победителей шайбы забросили Станислав Галиев (50-я минута), Виталий Пинчук (51) и Вадим Мороз (55). Голы хозяев на счету Анселя Галимова (36) и Игоря Ожиганова (54).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 3
Динамо Минск
Ансель Галимов
13:57 • Игорь Ожиганов
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
09:20 • Станислав Галиев
10:44 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Тай Смит)
14:42 • Вадим Мороз
(Виталий Пинчук, Сам Анас)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Московское "Динамо" потерпело третье поражение подряд и третий раз в сезоне проиграло минской команде.
"Бело-голубые" с 56 очками располагаются на пятом месте в таблице Западной конференции, где минское "Динамо" (61 балл) идет третьим. В следующем матче московская команда 19 января примет череповецкую "Северсталь", а минчане в этот же день на выезде встретятся с петербургским СКА.
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ
Вчера, 19:17
 
ХоккейДинамо (Минск)ХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала