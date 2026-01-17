"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло московский "Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, отличился Глеб Пугачев (29-я минута). Голкипер "Торпедо" Денис Костин отразил все 30 бросков по своим воротам. Он провел свой 200-й матч в КХЛ, который стал для него третьим в сезоне и 15-м в карьере без пропущенных шайб.
Нижегородцы выиграли третий матч подряд и с 58 очками занимают четвертое место в таблице Западной конференции. "Спартак" (51 очко) прервал серию из трех домашних побед и располагается на восьмой строчке.
В следующей встрече "Торпедо" 19 января сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "красно-белые" 20 января встретятся на выезде с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня "Локомотив" обыграл дома "Шанхайских драконов" со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).