"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:17 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/kkhl-2068534292.html
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ
Нижегородское "Торпедо" обыграло московский "Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T19:17:00+03:00
2026-01-17T19:17:00+03:00
хоккей
торпедо
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054043853_308:85:2880:1532_1920x0_80_0_0_06c8d3c38ee81907db83a2c1f9cdbd5b.jpg
https://ria.ru/20260117/kkhl-2068531614.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
торпедо, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Торпедо, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Торпедо" обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ

"Торпедо" на выезде обыграло "Спартак" и выиграло третий матч подряд в КХЛ

Хоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского Торпедо
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" обыграло московский "Спартак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей, отличился Глеб Пугачев (29-я минута). Голкипер "Торпедо" Денис Костин отразил все 30 бросков по своим воротам. Он провел свой 200-й матч в КХЛ, который стал для него третьим в сезоне и 15-м в карьере без пропущенных шайб.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Спартак Москва
0 : 1
Торпедо НН
08:53 •
Нижегородцы выиграли третий матч подряд и с 58 очками занимают четвертое место в таблице Западной конференции. "Спартак" (51 очко) прервал серию из трех домашних побед и располагается на восьмой строчке.
В следующей встрече "Торпедо" 19 января сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "красно-белые" 20 января встретятся на выезде с "Шанхайскими драконами".
В другом матче дня "Локомотив" обыграл дома "Шанхайских драконов" со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).
ХоккейТорпедоХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026
 
