Кузнецов получил травму в матче против "Автомобилиста"
Хоккей
 
18:47 17.01.2026
Кузнецов получил травму в матче против "Автомобилиста"
Кузнецов получил травму в матче против "Автомобилиста"
Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Кузнецов получил травму в матче против "Автомобилиста"

Кузнецов получил повреждение в матче КХЛ против "Автомобилиста"

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : соцсети ХК "Салават Юлаев"
Евгений Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста", заявил главный тренер уфимской команды Виктор Козлов.
В субботу в Екатеринбурге "Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 6:2.
Кузнецова повреждение, которое не позволило доиграть матч. Завтра будет обследование", — цитирует Козлова сайт клуба.
В январе "Салават Юлаев" заключил контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Автомобилист
6 : 2
Салават Юлаев
07:17 • Никита Трямкин
(Максим Денежкин, Анатолий Голышев)
07:17 • Никита Трямкин
(Максим Денежкин)
11:41 • Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек)
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Сергей Зборовский)
Рид Буше
13:00 • Даниэл Спронг
(Рид Буше, Александр Шаров)
17:26 • Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Владислав Ефремов)
05:39 • Шелдон Ремпал
(Дин Стюарт, Джек Родвальд)
ХоккейСпортЕкатеринбургЕвгений КузнецовВиктор КозловАвтомобилистСалават ЮлаевМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
