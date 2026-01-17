Кузнецов получил травму в матче против "Автомобилиста"

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов получил повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста", заявил главный тренер уфимской команды Виктор Козлов.
В субботу в Екатеринбурге "Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев" со счетом 6:2.
В январе "Салават Юлаев" заключил контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский "Металлург". Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября.
17 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
07:17 • Никита Трямкин
(Максим Денежкин, Анатолий Голышев)
07:17 • Никита Трямкин
(Максим Денежкин)
11:41 • Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек)
• Рид Буше
13:00 • Даниэл Спронг
17:26 • Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Владислав Ефремов)
05:39 • Шелдон Ремпал
(Дин Стюарт, Джек Родвальд)