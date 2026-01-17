Рейтинг@Mail.ru
Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
20:09 17.01.2026
Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Норвежец Ларс Хегген и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
лыжные гонки
спорт
оберхоф
дарья непряева
савелий коростелев
майя дальквист
спортивный арбитражный суд (cas)
йонна сундлинг
https://ria.ru/20260116/lyzhi-2068427625.html
оберхоф
спорт, оберхоф, дарья непряева, савелий коростелев, майя дальквист, спортивный арбитражный суд (cas), йонна сундлинг, федерико пеллегрино
Лыжные гонки, Спорт, Оберхоф, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Майя Дальквист, Спортивный арбитражный суд (CAS), Йонна Сундлинг, Федерико Пеллегрино
Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лыжники Хегген и Сундлинг выиграли спринт свободным стилем на этапе Кубка мира

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Норвежец Ларс Хегген и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Сундлинг в финале победила с результатом 2 минуты 43,79 секунды, опередив немку Колетту Ридзек (отставание - 0,71) и свою соотечественницу Майю Дальквист (+2,54).
Хегген преодолел дистанцию за 2 минуты 25,83 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0,32), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (+1,56).
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонке не участвовали.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Коростелев и Непряева не заявились на спринт на этапе Кубка мира
16 января, 22:03
 
Лыжные гонки
 
