Хегген и Сундлинг победили в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Норвежец Ларс Хегген и шведка Йонна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Сундлинг в финале победила с результатом 2 минуты 43,79 секунды, опередив немку Колетту Ридзек (отставание - 0,71) и свою соотечественницу Майю Дальквист (+2,54).
Хегген преодолел дистанцию за 2 минуты 25,83 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0,32), третьим стал норвежец Эвен Нортуг (+1,56).
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев в гонке не участвовали.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
16 января, 22:03