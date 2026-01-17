https://ria.ru/20260117/gubanova-2068443179.html
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка
Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла пятое место в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
