Рейтинг@Mail.ru
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
01:33 17.01.2026 (обновлено: 01:52 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/gubanova-2068443179.html
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка
Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла пятое место в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T01:33:00+03:00
2026-01-17T01:52:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
анастасия губанова (фигурное катание)
луна хендрикс
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996734159_0:430:1638:1351_1920x0_80_0_0_975e5496bde9b62f92c1ba87aeca1778.jpg
https://ria.ru/20260116/averbuh-2068390310.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996734159_0:413:1638:1642_1920x0_80_0_0_ba0dc162bd7d6b5f67626107b048a8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пётр гуменник, анастасия губанова (фигурное катание), луна хендрикс, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Анастасия Губанова (фигурное катание), Луна Хендрикс, Международный союз конькобежцев (ISU)
Губанова стала пятой на чемпионате Европы, победила эстонская фигуристка

Бывшая российская фигуристка Губанова заняла пятое место на чемпионате Европы

© Соцсети ISUАнастасия Губанова
Анастасия Губанова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Соцсети ISU
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова заняла пятое место в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в британском Шеффилде.
По сумме короткой и произвольной программ Губанова набрала 184,36 балла (56,17+128,19).
Победительницей второй год подряд стала эстонка Нина Петрыкина (216,14; 70,61+145,53), серебро завоевала бельгийка Луна Хендрикс (191,26; 63,34+127,92), бронзу - итальянка Лара Наки Гутманн (186,87; 63,75+123,12).
Представляющая Кипр Стефания Яковлева стала 12-й (173,17), выступающая за Израиль Мария Сенюк (148,51) - 21-й.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов
16 января, 18:50
 
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникАнастасия Губанова (фигурное катание)Луна ХендриксМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала