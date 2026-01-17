https://ria.ru/20260117/futbolist-2068515685.html
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Футболист тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес должен присоединиться к команде на сборах в воскресенье, заявил РИА Новости агент игрока Леонид Шатан. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T16:31:00+03:00
2026-01-17T16:31:00+03:00
2026-01-17T16:31:00+03:00
футбол
спорт
кубок россии по футболу
арсенал (лондон)
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101812/34/1018123420_0:0:1834:1031_1920x0_80_0_0_998b660d543e41a7162518d3aa7bc3dd.jpg
https://ria.ru/20260112/arsenal-2067442280.html
тула
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101812/34/1018123420_58:0:1433:1031_1920x0_80_0_0_492feb9a4adc787c08da1466386bcb55.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок россии по футболу, арсенал (лондон), тула
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу, Арсенал (Лондон), Тула
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Футболист Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, клуб применит санкции