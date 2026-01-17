Рейтинг@Mail.ru
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Футбол
 
16:31 17.01.2026
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент
Футболист тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес должен присоединиться к команде на сборах в воскресенье, заявил РИА Новости агент игрока Леонид Шатан. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, заявил его агент

Футболист Рейес присоединится к "Арсеналу" в воскресенье, клуб применит санкции

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес должен присоединиться к команде на сборах в воскресенье, заявил РИА Новости агент игрока Леонид Шатан.
Ранее Рейес не прибыл на предсезонный сбор "Арсенала". Клуб заявил, что применит санкции в отношении футболиста.
«
"Рейес должен прилететь (на сборы команды) в воскресенье. Он до сих пор не решил все семейные вопросы, но дальше можно обойтись без его присутствия. Что касается санкций от клуба, то мы точно знаем, что они будут", - сказал Шатан.
Футболисты тульского Арсенала - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Отказавшийся возвращаться в тульский "Арсенал" легионер передумал
12 января, 18:57
12 января, 18:57
 
