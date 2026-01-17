Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:56 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/futbol-2068441431.html
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль"
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль" - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль"
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лиллем" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T00:56:00+03:00
2026-01-17T00:56:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
усман дембеле
лилль
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020196425_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_479c86f6c5fde035b5f949bf8bfe1445.jpg
https://ria.ru/20260116/monako-2068434511.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020196425_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_b8bbf725e280e1cff49b4ac41428ac03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, усман дембеле, лилль, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Усман Дембеле, Лилль, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль"

"ПСЖ" обыграл "Лилль" в матче чемпионата Франции по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лиллем" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
16 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
3 : 0
Лилль
13‎’‎ • Усман Дембеле
(Витинья)
64‎’‎ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
90‎’‎ • Брадли Баркола
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Париже завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль оформил Усман Дембеле (13-я и 64-я минуты), еще один мяч забил Брадли Барколя (90+3).
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
"ПСЖ" (42 очка) продлил победную серию до четырех игр и возглавляет таблицу Лиги 1, где "Лилль" (32) идет четвертым.
В следующем туре "ПСЖ" сыграет в гостях с "Осером" 23 января. "Лилль" 25 января примет "Страсбур".
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1
16 января, 23:10
 
ФутболСпортМатвей СафоновУсман ДембелеЛилльПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Металлург Мг
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Ак Барс
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Нефтехимик
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    ЦСКА
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Леванте
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Торпедо НН
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала