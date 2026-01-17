https://ria.ru/20260117/futbol-2068441431.html
"ПСЖ" благодаря дублю Дембеле обыграл "Лилль"
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Лиллем" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
футбол
спорт
матвей сафонов
усман дембеле
лилль
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
