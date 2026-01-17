Рейтинг@Mail.ru
В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов
17:03 17.01.2026
В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов
В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов
В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов

В ISU заявили, что допуск российских фигуристов рассмотрят в надлежащее время

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) осведомлен о последних рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к соревнованиям и рассмотрит их в надлежащее время, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
В среду президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил РИА Новости, что ISU не рассматривал вопрос допуска российских юниоров на прошедшем 13 января совете. Ранее источники РИА Новости сообщали, что российские и белорусские фигуристы могут быть допущены к стартам со следующего сезона.
«
"Решения о допуске к соревнованиям ISU остаются в компетенции совета ISU. Совет ISU осведомлен о последних рекомендациях МОК относительно допуска спортсменов к соревнованиям, и можно ожидать, что он рассмотрит их в надлежащее время", - заявили в пресс-службе организации.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
