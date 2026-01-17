В ISU рассказали, когда рассмотрят допуск российских фигуристов

«

"Решения о допуске к соревнованиям ISU остаются в компетенции совета ISU. Совет ISU осведомлен о последних рекомендациях МОК относительно допуска спортсменов к соревнованиям, и можно ожидать, что он рассмотрит их в надлежащее время", - заявили в пресс-службе организации.