Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем соревнований одиночников на чемпионате Европы, который проходит в английском Шеффилде.

В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 273,00 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо (256,37), бронзовую медаль завоевал бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию (238,27). Чемпион Европы 2025 года швейцарец Лукас Бричги (236,90) стал четвертым.

Ранее представлявший Россию польский фигурист Владимир Самойлов (193,49) стал 19-м, а перешедший под флаг Германии Генрих Гартунг (189,32) - 22-м.

Турнир завершится в субботу.