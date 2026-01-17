https://ria.ru/20260117/egadze-2068541755.html
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем соревнований одиночников на чемпионате Европы, который проходит
2026-01-17T20:21:00+03:00
2026-01-17T20:21:00+03:00
2026-01-17T20:29:00+03:00
фигурное катание
спорт
шеффилд
чехия
россия
пётр гуменник
этери тутберидзе
международный союз конькобежцев (isu)
шеффилд
чехия
россия
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем соревнований одиночников на чемпионате Европы, который проходит в английском Шеффилде.
В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 273,00 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо (256,37), бронзовую медаль завоевал бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию (238,27). Чемпион Европы 2025 года швейцарец Лукас Бричги (236,90) стал четвертым.
Ранее представлявший Россию польский фигурист Владимир Самойлов (193,49) стал 19-м, а перешедший под флаг Германии Генрих Гартунг (189,32) - 22-м.
Турнир завершится в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.