Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Фигурное катание
Фигурное катание
 
20:21 17.01.2026 (обновлено: 20:29 17.01.2026)
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы
Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем соревнований одиночников на чемпионате Европы, который проходит РИА Новости Спорт, 17.01.2026
фигурное катание
спорт
шеффилд
чехия
россия
пётр гуменник
этери тутберидзе
международный союз конькобежцев (isu)
Ученик Тутберидзе выиграл чемпионат Европы

Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию

© Фото : Соцсети спортсменаЭтери Тутберидзе и Ника Егадзе
Этери Тутберидзе и Ника Егадзе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе стал победителем соревнований одиночников на чемпионате Европы, который проходит в английском Шеффилде.
В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 273,00 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо (256,37), бронзовую медаль завоевал бывший российский фигурист Георгий Рештенко, ныне представляющий Чехию (238,27). Чемпион Европы 2025 года швейцарец Лукас Бричги (236,90) стал четвертым.
Ранее представлявший Россию польский фигурист Владимир Самойлов (193,49) стал 19-м, а перешедший под флаг Германии Генрих Гартунг (189,32) - 22-м.
Турнир завершится в субботу.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
