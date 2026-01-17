Рейтинг@Mail.ru
"Остаюсь верен России": Садулаев высказался об участии в американской лиге
Единоборства
 
16:53 17.01.2026
"Остаюсь верен России": Садулаев высказался об участии в американской лиге
Двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что остается верен своей стране и будет продолжать представлять ее в... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
"Остаюсь верен России": Садулаев высказался об участии в американской лиге

Садулаев заявил, что будет представлять Россию в американской лиге RAF

© Соцсети борцаАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Соцсети борца
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что остается верен своей стране и будет продолжать представлять ее в американской профессиональной лиге Real American Freestyle (RAF).
Ранее RAF сообщила о подписании контракта со спортсменом из Дагестана. Как написал в соцсети X журналист Ариэль Хельвани, дебют Садулаева в лиге ожидается в мае. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью Sport24 заявил, что считает "не совсем правильной историей" решение Садулаева выступать в RAF.
"Мое подписание контракта с борцовской лигой RAF порадовало болельщиков по всему миру, но, как оказалось, для кого-то эта новость стала печальной. С момента, как российская сборная оказалась под санкциями, я неоднократно получал и продолжаю получать предложения о смене спортивного гражданства от разных стран. Но, как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты - чемпионаты России, Европы и мира", - написал Садулаев в Instagram*.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2020), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Единоборства
 
