"Глаз как яйцо всмятку": как хоккеист попал в беду в США и кутил в России

Он готов был стать одной из самых ярких звезд НХЛ, но его карьеру изуродовала страшная травма. РИА Новости Спорт рассказывает о талантливом американском хоккеисте, который едва не ослеп, но вскоре отправился в Россию, где хорошо дрался, играл и развлекался с девчонками.

"Я сразу понял, что попал в беду"

Первый номер драфта 1995 года. По итогам сезона-1996/97 в составе " Нью-Йорк Айлендерс " 19-летний Брайан Берард стал лучшим новичком сезона. Он был надеждой сборной США, за которую сыграл на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. А перейдя в "Торонто Мэйпл Лифс", быстро превратился в одного из ключевых защитников команды.

Но 11 марта 2000 года во время матча "Оттава" - "Торонто" нападающий "Сенаторс" Мариан Госса попытался размашисто щелкнуть в одно касание, но по шайбе не попал, а клюшка продолжила по инерции движение и угодила прямо в правый глаз Берарду. Брайан упал на лед, вокруг его головы мгновенно выросла лужа крови. Хоккеисты обеих команд застыли в ужасе.

"Я сразу понял, что попал в беду, - вспоминал Берард, когда ему помогли добраться до гостевой раздевалки. – Мой глаз как будто лопнул". А врач "Торонто" Брент Смит вспоминал, что глаз был похож на разрезанное яйцо всмятку, залитое кровью. И это не преувеличение: клюшка нанесла рану глубиной почти полтора сантиметра. Вместе с кровью из поврежденного глаза вытекла большая часть стекловидного тела.

© Фото Хоккеист Брайан Берард после попадания клюшки в глаз © Фото Хоккеист Брайан Берард после попадания клюшки в глаз

Берарду потребовалась немедленная операция, которая длилась три с половиной часа. Глаз зашили, но, по оценкам врачей, шансы на то, что игрок когда-либо снова им увидит, не превышали пяти процентов. Каково же было удивление консилиума, когда на следующее утро Брайан этим же глазом увидел свет! "У всех челюсти упали на пол от шока", - вспоминал Смит.

"Они либо мерзавцы, либо трусы"

В этот же день Госса вместе с двумя одноклубниками по "Оттаве" навестил Берарда. Смит рассказывал, что встреча была очень корректной. Сам Брайан вел себя как профессионал: "Госса чувствовал себя просто ужасно и извинился. Я не думаю, что он в чем-то виноват. Наверное, он размахнулся клюшкой несколько безответственно, но, с другой стороны, я был в эпизоде, и это была трагическая случайность".

Однозначного мнения по поводу вины Госсы нет. Генеральный менеджер и тренер "Торонто" Пэт Куинн говорил, что те, кто так размахивают клюшками, "либо мерзавцы, либо трусы". А судьи в тот момент определили игру высоко поднятой клюшкой и наказали словака двойным малым штрафом. "Торонто" выиграл матч со счетом 4:2, но команда страшно переживала за одноклубника.

Но вот что стало очевидно всем – что защита глаз в хоккее не может быть лишней. НХЛ всегда отличалась вольными правилами экипировки. Те, кто помнят матчи Суперсерий 70-х, наверняка назовут отличительной особенностью канадских профессионалов их игру без шлемов. Потом сей "головной убор" сделали обязательным к использованию, а вот пластиковые визоры оставались на усмотрение игроков. Удивительно, что после инцидента с Берардом понадобилось еще 13 лет на то, чтобы обязать хоккеистов использовать и этот элемент экипировки.

© официальный твиттер сборной США по хоккею Правый форвард молодежной сборной США по хоккею Бретт Берард © официальный твиттер сборной США по хоккею Правый форвард молодежной сборной США по хоккею Бретт Берард

"Просыпаюсь и понимаю, что у меня есть только один глаз"

Несмотря на скепсис медиков, Берард смог частично восстановить видимость поврежденным глазом. На это потребовалось семь операций и долгие месяцы процедур. Однако, чтобы вернуться в НХЛ, ему нужно было довести зрение до необходимого медицинскими протоколами минимума. На помощь пришли специальные контактные линзы. Как только врачи подтвердили, что глаза Берарда соответствуют стандартам, с ним подписал контракт " Нью-Йорк Рейнджерс ".

Любопытно, что Брайан при всей тяжести травмы пропустил всего лишь один сезон. Однако вернуться на прежний уровень ему не удалось. Дело в том, что особенности зрения восстановленным глазом не позволяли ему вести полноценную борьбу в углах катка. Единственная награда, которую Берарду удалось получить после камбэка – это "Билл Мастертон Трофи", приз, который вручается за верность хоккею.

« "Каждый день я думаю об этом, - признался Берард, отвечая на вопрос, удалось ли ему смириться с произошедшей бедой. – Я просыпаюсь и понимаю, что у меня есть только один глаз. Да, это была нелепая случайность, это часть спорта. В то время многие не использовали визоры. И я не хочу думать "а что, если?", но от этих мыслей избавиться невозможно".

Он считал, что после возвращения смог играть только на 65-70% от своего уровня. Тем не менее, провел шесть полноценных сезонов. После "Рейнджерс" был один сезон с "Бостоном", один – в "Чикаго", два – в "Коламбусе" и один – в "Нью-Йорк Айлендерс". "Я считаю, что в "Чикаго" и "Коламбусе" моя игра стала возвращаться, но две операции на спине остановили прогресс и сильно сократили мне карьеру", - вспоминал Берард.

Мошенники кинули на три миллиона долларов

Окончание его карьеры получилось своеобразным. Для начала попался на допинге – тест показал наличие анаболического стероида. Получил двухлетнюю дисквалификацию от Международной федерации, но поскольку НХЛ текущие антидопинговые правила не признавала, Берард продолжил играть. А в 2008 году, после того, как "Филадельфия", в тренировочном лагере которой Брайан готовился к сезону, не предложила игроку контракта, многострадальный хоккеист уехал в Россию и подписал контракт с подмосковным " Витязем ".

© Фото : Социальные сети Брайана Берарда Американский защитник Брайан Берард © Фото : Социальные сети Брайана Берарда Американский защитник Брайан Берард

В то время в составе чеховского клуба встречались разные, в том числе, странные игроки – вспомнить хотя бы заокеанских тафгаев, которых очень любили тогдашние владельцы "Витязя". С Берардом, например, играл мутузивший всех подряд Крис Саймон , известный своей жесткостью и в НХЛ. Самому Брайану, судя по всему, тоже давали задание не церемониться на льду, потому что за 25 сыгранных матчей он набрал аж 93 минуты штрафного времени. Но и результативность демонстрировал неплохую - 17 очков (3 гола и 14 передач).

Трудно сказать, насколько серьезно Берард выкладывался в матчах за "Витязь". Но одно точно – проводил время он в Чехове хорошо. "Мы отдыхали шикарно, - вспоминал он в подкасте Spittin’ Chiclets детали пребывания в подмосковном клубе. – Шли с Крисом Саймоном на ужин, ели, выпивали, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым. И так каждую ночь. Ни за что не платил".