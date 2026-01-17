https://ria.ru/20260117/bazhin-2068484247.html
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
