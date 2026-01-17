Рейтинг@Mail.ru
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
Биатлон
 
12:16 17.01.2026
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026
Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России

Биатлонист Бажин выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Демино

Российский биатлонист Кирилл Бажин
Российский биатлонист Кирилл Бажин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Демино (Ярославская область).
Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 километров за 31 минуту 2,8 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов (отставание - 17,8 секунды; один промах), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+22,2; 3).
Позднее в субботу пройдет гонка преследования у женщин.
