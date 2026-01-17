Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде
Теннис
 
13:41 17.01.2026 (обновлено: 14:25 17.01.2026)
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 17.01.2026
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что победа на турнире категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия) придала ей уверенности перед стартом на Открытом... РИА Новости Спорт, 17.01.2026
2026-01-17T13:41:00+03:00
2026-01-17T14:25:00+03:00
теннис
спорт
australian open
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, australian open, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Australian Open, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде

Мирра Андреева заявила, что победа перед Australian Open придала ей уверенности

Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Getty Images / Mark Brake
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что победа на турнире категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия) придала ей уверенности перед стартом на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В финале турнира, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, 18-летняя россиянка обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.
«
"Это отличная подготовка к поездке в Мельбурн и участию в турнире Большого шлема. Конечно, это придает мне уверенности, когда я вижу, как хорошо играю на корте, но минус в том, что через два дня мне снова предстоит играть в Мельбурне. Мне просто нужно показать тот же уровень игры, тот же настрой. Думаю, я смогу хорошо сыграть и там. Очевидно, после этой победы я чувствую себя увереннее; завоевание титула для меня очень важно, поэтому, возможно, завтра я немного отдохну, а потом мы вернемся к тренировкам", - цитирует россиянку Punto de Break.
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В понедельник она поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.
Джордан Смит - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
14 января, 14:39
 
ТеннисСпортAustralian OpenМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
