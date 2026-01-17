Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы в Аделаиде

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что победа на турнире категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия) придала ей уверенности перед стартом на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В финале турнира, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов, 18-летняя россиянка обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко со счетом 6:3, 6:1. Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля.
«
"Это отличная подготовка к поездке в Мельбурн и участию в турнире Большого шлема. Конечно, это придает мне уверенности, когда я вижу, как хорошо играю на корте, но минус в том, что через два дня мне снова предстоит играть в Мельбурне. Мне просто нужно показать тот же уровень игры, тот же настрой. Думаю, я смогу хорошо сыграть и там. Очевидно, после этой победы я чувствую себя увереннее; завоевание титула для меня очень важно, поэтому, возможно, завтра я немного отдохну, а потом мы вернемся к тренировкам", - цитирует россиянку Punto de Break.
Андреева выиграла четвертый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В понедельник она поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.