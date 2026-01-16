Рейтинг@Mail.ru
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:37 16.01.2026 (обновлено: 16:18 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/tszyu-2068329087.html
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся
Поединок австралийского боксера Никиты Цзю против соотечественника Майкла Зерафы за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) International в среднем весе (до РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T15:37:00+03:00
2026-01-16T16:18:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
никита цзю
wbo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969007752_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_53722d60fcc3e02b5a10f99c36216d1c.jpg
https://ria.ru/20251217/tszyu-2062674781.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969007752_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4b544c69bf4b5c077ef87482bcc1246a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, никита цзю, wbo
Единоборства, Спорт, Бокс, Никита Цзю, WBO
Поединок Никиты Цзю признали несостоявшимся

Бой Никиты Цзю против Зерафы признали несостоявшимся

© Соцсети боксераНикита Цзю
Никита Цзю - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Соцсети боксера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Поединок австралийского боксера Никиты Цзю против соотечественника Майкла Зерафы за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) International в среднем весе (до 72,6 кг) завершился без объявления результата.
В конце второго раунда поединка в Брисбене (Австралия) соперники столкнулись головами. Рефери остановил поединок и объявил его несостоявшимся.
Никите Цзю 27 лет, на его счету 11 побед (девять - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Он является сыном экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Зерафе 33 года, он одержал 34 победы при пяти поражениях.
Постер боя Тима Цзю против Веласкеса - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Тим Цзю одержал победу над Веласкесом на турнире в Сиднее
17 декабря 2025, 15:33
 
ЕдиноборстваСпортБоксНикита ЦзюWBO
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Адмирал
    Металлург Мг
  • Хоккей
    17.01 10:00
    Амур
    Ак Барс
  • Хоккей
    17.01 13:30
    Сибирь
    Нефтехимик
  • Хоккей
    17.01 14:30
    Автомобилист
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    17.01 15:00
    Барыс
    ЦСКА
  • Футбол
    17.01 15:30
    Манчестер Юнайтед
    Манчестер Сити
  • Футбол
    17.01 16:00
    Реал Мадрид
    Леванте
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Спартак Москва
    Торпедо НН
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Динамо Москва
    Динамо Минск
  • Хоккей
    17.01 17:00
    Локомотив
    Шанхайские Драконы
  • Футбол
    17.01 18:00
    Челси
    Брентфорд
  • Футбол
    17.01 18:00
    Ливерпуль
    Бернли
  • Футбол
    17.01 20:00
    Наполи
    Сассуоло
  • Футбол
    17.01 18:00
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
  • Футбол
    17.01 20:30
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
  • Футбол
    17.01 20:30
    РБ Лейпциг
    Бавария
  • Футбол
    17.01 22:45
    Кальяри
    Ювентус
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала