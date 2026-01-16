Рейтинг@Mail.ru
Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:35 16.01.2026
Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском
Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском
Дональд Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов, отметил в разговоре с РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов,... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском

Михайлов: Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов

Заслуженный тренер России Борис Михайлов
Заслуженный тренер России Борис Михайлов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Заслуженный тренер России Борис Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дональд Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов, отметил в разговоре с РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, комментируя слова президента США о Сергее Бобровском.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме хоккеистов "Флориды Пантерз", выигравшей последний Кубок Стэнли. На встрече присутствовали в том числе вратарь Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем, показывающим феноменальный хоккей.
"Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши. То же самое он говорил и про Александра Овечкина", - сказал Михайлов.
Бобровскому 37 лет. Он завоевал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Вчера, 01:50
 
ХоккейСШАРоссияДональд ТрампБорис МихайловСпортСергей БобровскийДмитрий КуликовАлександр ОвечкинФлорида ПантерзФиладельфия ФлайерзКоламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
