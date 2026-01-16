Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дональд Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов, отметил в разговоре с РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, комментируя слова президента США о Сергее Бобровском.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме хоккеистов "Флориды Пантерз", выигравшей последний Кубок Стэнли. На встрече присутствовали в том числе вратарь Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем, показывающим феноменальный хоккей.
"Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были о том, что российские спортсмены очень хороши. То же самое он говорил и про Александра Овечкина", - сказал Михайлов.
Бобровскому 37 лет. Он завоевал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.