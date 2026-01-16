Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Дональд Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов, отметил в разговоре с РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, комментируя слова президента США о Сергее Бобровском.