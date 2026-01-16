Рейтинг@Mail.ru
Семак высказался о предлагаемом лимите на легионеров
Футбол
 
17:31 16.01.2026
Семак высказался о предлагаемом лимите на легионеров
Семак высказался о предлагаемом лимите на легионеров
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что новый лимит на легионеров негативно повлияет на конкурентоспособность российских клубов в... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
футбол
спорт
сергей семак
михаил дегтярев
зенит
российская премьер-лига (рпл)
лига чемпионов уефа
спорт, сергей семак, михаил дегтярев, зенит, российская премьер-лига (рпл), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Сергей Семак, Михаил Дегтярев, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Лига чемпионов УЕФА
Семак высказался о предлагаемом лимите на легионеров

Семак заявил, что с новым лимитом можно будет забыть о Лиге чемпионов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что новый лимит на легионеров негативно повлияет на конкурентоспособность российских клубов в еврокубках.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков. Комментируя недовольство тренера "Зенита" планами ужесточить лимит на легионеров, министр ранее заявил, что не знает, кто такой Семак.
"Все это прекрасно понимают: с лимитом "5+5" нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы", – сказал Семак в интервью Sports.ru.
Футбол
 
