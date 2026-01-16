В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе

«

"У нас не было конкретного разговора. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не слишком углублялись в его будущее за пределами этого сезона. Могу сказать, что, судя по нашим беседам, он кажется очень сфокусированным на краткосрочной перспективе - на том, как этой команде попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что, да, вам, ребята, придется подождать", - приводит слова Патрика журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.