В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" не обсуждало с Александром Овечкиным его будущее в команде, сообщил генеральный менеджер команды Крис Патрик.
«
"У нас не было конкретного разговора. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не слишком углублялись в его будущее за пределами этого сезона. Могу сказать, что, судя по нашим беседам, он кажется очень сфокусированным на краткосрочной перспективе - на том, как этой команде попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что, да, вам, ребята, придется подождать", - приводит слова Патрика журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 917 заброшенных шайб в 1539 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).