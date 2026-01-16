Рейтинг@Mail.ru
В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе
23:51 16.01.2026
В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе
В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
уэйн гретцки
национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей
Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Уэйн Гретцки, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В "Вашингтоне" ответили на вопрос о будущем Овечкина в клубе

Генменеджер "Вашингтона" Патрик сообщил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" не обсуждало с Александром Овечкиным его будущее в команде, сообщил генеральный менеджер команды Крис Патрик.
В текущем сезоне Овечкин провел 48 матчей, в которых набрал 41 очко (20 голов + 21 передача). Ранее россиянин стал третьим игроком в возрасте 40 лет и старше за всю историю НХЛ, кому удалось забросить 20 шайб за 46 матчей со старта регулярного сезона.
"У нас не было конкретного разговора. Мы немного поговорили о положении команды, о том, что, по его мнению, нам нужно, и что, по моему мнению, нам нужно. Но мы не слишком углублялись в его будущее за пределами этого сезона. Могу сказать, что, судя по нашим беседам, он кажется очень сфокусированным на краткосрочной перспективе - на том, как этой команде попасть в плей-офф и получить еще один шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что, да, вам, ребята, придется подождать", - приводит слова Патрика журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 917 заброшенных шайб в 1539 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкина огорчил его близкий друг. "Вашингтон" останется без плей-офф?
Вчера, 06:55
 
Хоккей
 
