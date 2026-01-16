Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1
Футбол
 
23:10 16.01.2026
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1 - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1
"Монако" проиграл "Лорьяну" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Монако" с Головиным проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1

"Монако" проиграл "Лорьяну" в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Монако" проиграл "Лорьяну" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Монако завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Лорьяна" голы забили Бамба Денг (68-я минута), Жан-Виктор Макенго (85) и Дерман Карим (87). У "Монако" отличился Ансу Фати (76).
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле весь матч.
"Монако" (23 очка) продлил серию поражений до четырех матчей и занимает девятое место в таблице Лиги 1, где "Лорьян" (22) идет 12-м.
В следующем туре "Монако" сыграет с "Гавром" в гостях 24 января. "Лорьян" в этот же день встретится с "Ренном" на поле соперника.
