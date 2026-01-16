Рейтинг@Mail.ru
Дубль Рабьо помог "Милану" одержать волевую победу над "Комо" в Серии А - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:55 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/milan-2068198835.html
Дубль Рабьо помог "Милану" одержать волевую победу над "Комо" в Серии А
Дубль Рабьо помог "Милану" одержать волевую победу над "Комо" в Серии А - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Дубль Рабьо помог "Милану" одержать волевую победу над "Комо" в Серии А
"Милан" нанес поражение "Комо" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T00:55:00+03:00
2026-01-16T00:55:00+03:00
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
марк-оливер кемпф
кристофер нкунку
адриен рабьо
милан
комо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068198421_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_8a39dcf95ae0009d6a3b7fd6cedb18f6.jpg
https://ria.ru/20260113/futbol-2067487793.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068198421_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ddc602c46694bbabfce9604d4dcf0f4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), марк-оливер кемпф, кристофер нкунку, адриен рабьо, милан, комо, лечче
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Марк-Оливер Кемпф, Кристофер Нкунку, Адриен Рабьо, Милан, Комо, Лечче
Дубль Рабьо помог "Милану" одержать волевую победу над "Комо" в Серии А

Дубль Рабьо помог "Милану" победить "Комо" в гостевом матче Серии А

© Getty Images / Claudio VillaАдриен Рабьо
Адриен Рабьо - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Getty Images / Claudio Villa
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Милан" нанес поражение "Комо" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Комо и завершилась победой гостей со счетом 3:1. "Комо" вышел вперед после гола, который забил Марк-Оливер Кемпф (10-я минута). Волевую победу "Милану" принесли мячи Кристофера Нкунку (45+1), реализовавшего пенальти, и Адриена Рабьо (55, 88).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
15 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Комо
1 : 3
Милан
10‎’‎ • Марк-Оливер Кемпф
(Мартин Батурина)
45‎’‎ • Кристофер Нкунку (П)
55‎’‎ • Адриен Рабьо
(Рафаэл Леау)
88‎’‎ • Адриен Рабьо
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, где "Комо" с 34 баллами располагается на шестой строчке.
В 21-м туре "Милан" дома сыграет с "Лечче" 18 января, а "Комо" на следующий день на выезде встретится с римским "Лацио".
В другом матче "Болонья" со счетом 3:2 на выезде обыграла "Верону".
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
13 января, 01:09
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)Марк-Оливер КемпфКристофер НкункуАдриен РабьоМиланКомоЛечче
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала