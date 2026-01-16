Рейтинг@Mail.ru
Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:38 16.01.2026 (обновлено: 09:22 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068229519.html
Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ
Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ
"Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал победу над "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T08:38:00+03:00
2026-01-16T09:22:00+03:00
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
марк стоун
томаш гертл
джек айкел
вегас голден найтс
торонто мейпл лифс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859006843_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b12e8766a351b15839277c59c2ad00c.jpg
https://ria.ru/20260116/khokkey-2068227080.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859006843_27:0:1847:1365_1920x0_80_0_0_b7bc6fd89b45e2b6ab43c483e187ac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел дорофеев (хоккей), марк стоун, томаш гертл, джек айкел, вегас голден найтс, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Марк Стоун, Томаш Гертл, Джек Айкел, Вегас Голден Найтс, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ

Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Торонто" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал победу над "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 6:5 (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) в пользу "Вегаса". У победителей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9-я и 43-я минуты), шайбы также забросили Кигэн Колесар (26), Марк Стоун (51), Томаш Гертл (60) и Джек Айкел (63). Форвард хозяев Иван Барбашев отметился голевой передачей. В составе проигравших отличились Морган Райлли (3), Вильям Нюландер (6), Остон Мэттьюс (10), Джон Таварес (33) и Скотт Лоутон (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 05:30
Закончен в OT
Вегас
6 : 5
Торонто
08:12 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
25:51 • Киган Колесар
(Braeden Bowman, Ноа Ханифин)
42:10 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
50:14 • Марк Стоун
(Иван Барбашев, Джек Айкел)
59:53 • Томаш Гертл
(Джек Айкел, Марк Стоун)
62:44 • Джек Айкел
(Марк Стоун)
02:05 • Морган Райлли
(Вильям Нюландер, Джон Таварес)
05:03 • Вильям Нюландер
(Матиас Маччелли, Брэндон Карло)
09:57 • Остон Мэттьюс
(Джейк Маккейб, Трой Стечер)
32:46 • Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэтью Найс)
48:58 • Скотт Лафтон
(Мэтью Найс, Стивен Лоренц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дорофеев забросил 19 шайб в текущем сезоне, всего россиянин набрал 35 очков за 46 матчей.
"Торонто", набрав 54 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Вегас" с 58 баллами лидирует в Тихоокеанском дивизионе.
Голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Сорокин помог "Айлендерс" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ
08:08
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Марк СтоунТомаш ГертлДжек АйкелВегас Голден НайтсТоронто Мейпл ЛифсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала