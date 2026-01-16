Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал победу над "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 6:5 (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) в пользу "Вегаса". У победителей дубль оформил российский нападающий Павел Дорофеев (9-я и 43-я минуты), шайбы также забросили Кигэн Колесар (26), Марк Стоун (51), Томаш Гертл (60) и Джек Айкел (63). Форвард хозяев Иван Барбашев отметился голевой передачей. В составе проигравших отличились Морган Райлли (3), Вильям Нюландер (6), Остон Мэттьюс (10), Джон Таварес (33) и Скотт Лоутон (49).
16 января 2026 • начало в 05:30
Закончен в OT
08:12 • Павел Дорофеев
25:51 • Киган Колесар
(Braeden Bowman, Ноа Ханифин)
42:10 • Павел Дорофеев
50:14 • Марк Стоун
59:53 • Томаш Гертл
(Джек Айкел, Марк Стоун)
62:44 • Джек Айкел
(Марк Стоун)
02:05 • Морган Райлли
05:03 • Вильям Нюландер
09:57 • Остон Мэттьюс
32:46 • Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэтью Найс)
48:58 • Скотт Лафтон
(Мэтью Найс, Стивен Лоренц)
Дорофеев забросил 19 шайб в текущем сезоне, всего россиянин набрал 35 очков за 46 матчей.
"Торонто", набрав 54 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Вегас" с 58 баллами лидирует в Тихоокеанском дивизионе.