Дубль Дорофеева принес "Вегасу" победу над "Торонто" в НХЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в овертайме одержал победу над "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дорофеев забросил 19 шайб в текущем сезоне, всего россиянин набрал 35 очков за 46 матчей.