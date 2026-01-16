Рейтинг@Mail.ru
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в Америке
Хоккей
 
04:35 16.01.2026
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в Америке
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в Америке - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в Америке
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил надежду на то, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не завершит...
2026-01-16T04:35:00+03:00
2026-01-16T04:35:00+03:00
2026
В НХЛ высказались о будущем Овечкина в Америке

Глава НХЛ Беттмэн выразил надежду на то, что Овечкин продолжит карьеру в лиге

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн выразил надежду на то, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не завершит карьеру в лиге по окончании сезона-2025/26.
Овечкин проводит свой 21-й сезон в карьере в НХЛ. Текущий розыгрыш первенства является последним для 40-летнего россиянина по его действующему контракту с "Вашингтоном".
«
"Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно", — цитирует Беттмэна журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.
Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского нападающего 917 шайб, заброшенных за карьеру в "регулярках" лиги. В 47 матчах сезона-2025/26 он набрал 40 очков (20 голов и 20 передач).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
12 января, 06:15
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинГэри Беттмэн
 
