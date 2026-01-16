Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим
Футбол
 
15:46 16.01.2026
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим
Воронежский "Факел" заключил контракт с ивуарийским нападающим Акселем Гнапи, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zarya-2068316619.html
спорт, белек, косово, факел, приштина, первая лига, расинг (сантандер)
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим

"Факел" подписал долгосрочный контракт с ивуарийцем Гнапи

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воронежский "Факел" заключил контракт с ивуарийским нападающим Акселем Гнапи, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
"Факел" подписал с 24-летним игроком долгосрочный контракт. Спортсмен присоединился к команде на сборе в турецком Белеке.
Последним клубом Гнапи был "Лапи Подуево" из Косова. В 15 матчах он забил семь мячей. Также нападающий выступал за косовскую "Приштину", французские "Бельфор", "Расинг", "Фуриани Альяни", "Грасс" и "Канн".
"Факел" после 21 тура лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 48 очками.
