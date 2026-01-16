https://ria.ru/20260116/gnapi-2068334439.html
Лидеры Первой лиги подписали контракт с ивуарийским нападающим
Воронежский "Факел" заключил контракт с ивуарийским нападающим Акселем Гнапи, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T15:46:00+03:00
футбол
спорт
белек
косово
факел
приштина
первая лига
расинг (сантандер)
спорт, белек, косово, факел, приштина, первая лига, расинг (сантандер)
