Садулаев будет представлять Россию в американской лиге, заявил Фетисов

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев в американской профессиональной лиге будет представлять Россию и получит возможность раскрыть свои лучшие качества, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ранее на странице американской лиги Real American Freestyle (RAF) в соцсети X было сообщено о подписании контракта со спортсменом из Дагестана.
"Думаю, что если на сегодняшний день у Абдулрашида Садулаева нет шансов выступать на Олимпиаде, то у него появился шанс проявить себя там, где есть такая возможность. Это тот же самый пример, как и выступления наших теннисистов. Это профессиональный клуб и это совсем другая история. Но Садулаев ведь там будет бороться как россиянин. И ничего страшного в этом я не вижу", - сказал Фетисов.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2021), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.