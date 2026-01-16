https://ria.ru/20260116/devis-2068413289.html
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, занимают пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, занимают пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в английском Шеффилде.
По итогам программы дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и ее партнер набрали 78,67 балла. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон (86,93). Далее идут британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,47) и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,48).
Выступающая за сборную Франции уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (82,38) занимает пятое место. Представляющие Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (67,74) идут на 14-й позиции, испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (67,11) - на 15-й, выступающие за Кипр Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (58,10) - на 22-й.
Спортсмены представят произвольные танцы в заключительный день чемпионата Европы - 17 января.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.