Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, занимают пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в английском Шеффилде.

По итогам программы дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и ее партнер набрали 78,67 балла. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон (86,93). Далее идут британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,47) и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,48).

Выступающая за сборную Франции уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (82,38) занимает пятое место. Представляющие Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (67,74) идут на 14-й позиции, испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (67,11) - на 15-й, выступающие за Кипр Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (58,10) - на 22-й.

Спортсмены представят произвольные танцы в заключительный день чемпионата Европы - 17 января.