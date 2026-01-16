Рейтинг@Mail.ru
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
20:40 16.01.2026
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы
Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, занимают пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию,... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
фигурное катание
международный союз конькобежцев (isu)
диана дэвис
глеб смолкин
международный союз конькобежцев (isu), диана дэвис, глеб смолкин
Фигурное катание, Международный союз конькобежцев (ISU), Диана Дэвис, Глеб Смолкин
Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на чемпионате Европы

Дэвис и Смолкин идут шестыми после ритм-танца на ЧЕ по фигурному катанию

© Getty Images / Joosep Martinson - International Skating UnionДиана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Getty Images / Joosep Martinson - International Skating Union
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, занимают пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в английском Шеффилде.
По итогам программы дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и ее партнер набрали 78,67 балла. Лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и олимпийский чемпион Гийом Сизерон (86,93). Далее идут британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,47) и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,48).
Выступающая за сборную Франции уроженка Москвы Евгения Лопарева в паре с Жоффре Бриссо (82,38) занимает пятое место. Представляющие Венгрию россиянка Мария Игнатьева и украинец Даниил Семко (67,74) идут на 14-й позиции, испанка София Валь и уроженец Санкт-Петербурга Асаф Казимов (67,11) - на 15-й, выступающие за Кипр Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич (58,10) - на 22-й.
Спортсмены представят произвольные танцы в заключительный день чемпионата Европы - 17 января.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Что ж такие худые!?" У Загитовой случился мандраж на "Ледниковом"
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Диана ДэвисГлеб Смолкин
 
