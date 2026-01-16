"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что высокий уровень игры голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского и рекорды капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина являются не только российскими, но и общечеловеческими достояниями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем. Овечкин ранее побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент в активе 40-летнего россиянина 917 голов.
"Необходимо разделять государство и общество. Понятно, что простые люди в любом государстве всегда нормальны и адекватны, и достижения таких хоккеистов, как Овечкин и Бобровский, они считают общечеловеческим достоянием. Не имеющим какой-то национальной принадлежности. В данном случае Дональд Трамп тоже поддерживает такие взгляды", - сказал Васильев.
"А что касается государственной политики, то мы видим уже совершенно другую риторику. Там работают другие законы и делаются другие выводы. Хорошо, что Трамп все это разделяет, а не сваливает в одну кучу. Это очень важно", - добавил собеседник агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.