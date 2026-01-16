Рейтинг@Mail.ru
"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:46 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/bobrovskiy-2068356950.html
"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском
"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском
Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что высокий уровень игры голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского и... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T16:46:00+03:00
2026-01-16T16:46:00+03:00
хоккей
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
уэйн гретцки
спорт
сергей бобровский
сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, уэйн гретцки, спорт, сергей бобровский, александр овечкин, дмитрий васильев, флорида пантерз, вашингтон кэпиталз, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Уэйн Гретцки, Спорт, Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Дмитрий Васильев, Флорида Пантерз, Вашингтон Кэпиталз, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском

Васильев: Трамп понимает, что игра Бобровского является всеобщим достоянием

© Фото : Сайт НХЛСергей Бобровский
Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Сергей Бобровский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что высокий уровень игры голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского и рекорды капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина являются не только российскими, но и общечеловеческими достояниями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Трамп в ночь на пятницу по московскому времени принял в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, включая россиян Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, тренерский штаб и персонал "Флориды", завоевавших Кубок Стэнли в сезоне-2024/25. Президент США назвал Бобровского легендарным вратарем. Овечкин ранее побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент в активе 40-летнего россиянина 917 голов.
"Необходимо разделять государство и общество. Понятно, что простые люди в любом государстве всегда нормальны и адекватны, и достижения таких хоккеистов, как Овечкин и Бобровский, они считают общечеловеческим достоянием. Не имеющим какой-то национальной принадлежности. В данном случае Дональд Трамп тоже поддерживает такие взгляды", - сказал Васильев.
"А что касается государственной политики, то мы видим уже совершенно другую риторику. Там работают другие законы и делаются другие выводы. Хорошо, что Трамп все это разделяет, а не сваливает в одну кучу. Это очень важно", - добавил собеседник агентства.
Бобровскому 37 лет, он завоевывал Кубок Стэнли с "Флоридой" в 2024 и 2025 годах. В НХЛ вратарь дебютировал в 2010 году в составе "Филадельфии Флайерз". Также он выступал за "Коламбус Блю Джекетс". Бобровский дважды признавался лучшим голкипером сезона НХЛ (2012/13, 2016/17). В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году.
ХоккейСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампУэйн ГретцкиСпортСергей БобровскийАлександр ОвечкинДмитрий ВасильевФлорида ПантерзВашингтон КэпиталзФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
