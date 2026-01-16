"Всеобщее достояние". Васильев отреагировал на слова Трампа о Бобровском

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что высокий уровень игры голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергея Бобровского и рекорды капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина являются не только российскими, но и общечеловеческими достояниями, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"А что касается государственной политики, то мы видим уже совершенно другую риторику. Там работают другие законы и делаются другие выводы. Хорошо, что Трамп все это разделяет, а не сваливает в одну кучу. Это очень важно", - добавил собеседник агентства.