"Лейкерс" проиграл "Шарлотт" в матче НБА, Дончич набрал 39 очков

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Шарлотт Хорнетс" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 135:117 (30:39, 34:16, 40:38, 31:24) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Лейкерс" Лука Дончич, который набрал 39 очков. У "Шарлотт" дабл-дабл оформил Ламело Болл (30 очков + 11 передач).
16 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
"Шарлотт" (15 побед, 26 поражений) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Лейкерс" (24 победы, 15 поражений) располагаются на пятом месте на Западе.
Результаты других матчей дня:
"Детройт Пистонс" - "Финикс Санз" - 108:105;
"Майами Хит" - "Бостон Селтикс" - 114:119;
"Хьюстон Рокетс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 91:111;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Милуоки Бакс" - 119:101;
"Даллас Маверикс" - "Юта Джаз" - 144:122;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Нью-Йорк Никс" - 126:113;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Атланта Хокс" - 117:101.