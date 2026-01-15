Рейтинг@Mail.ru
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:28 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/zherson-2068181855.html
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
Полузащитник "Крузейро" и сборной Бразилии по футболу Жерсон заявил, что он не сожалеет о половине сезона, проведенной в петербургском "Зените". РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T21:28:00+03:00
2026-01-15T21:28:00+03:00
футбол
спорт
трансферы в рпл
жерсон
зенит
крузейро
фламенго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_9169422b727db0893dc79e433f276f24.jpg
https://ria.ru/20260111/krug-2067277878.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c228878b4632b68465789cd28eeb7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, трансферы в рпл, жерсон, зенит, крузейро, фламенго
Футбол, Спорт, Трансферы в РПЛ, Жерсон, Зенит, Крузейро, Фламенго
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"

Футболист Жерсон заявил, что он не сожалеет о времени, проведенном в "Зените"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖерсон
Жерсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полузащитник "Крузейро" и сборной Бразилии по футболу Жерсон заявил, что он не сожалеет о половине сезона, проведенной в петербургском "Зените".
Жерсон перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы, и забил два мяча. 10 января Жерсон был продан в "Крузейро".
"Я благодарен за предоставленную возможность. Я приехал после сезона с большим количеством игр, травмировался почти в самом начале, вернулся почти под конец. Думаю, в этом все и дело. Это был опыт для моей жизни. Я ни о чем не сожалею. Это выбор - иногда мы делаем правильный выбор, иногда ошибаемся, но я благодарен. Я побывал в стране, где меня хорошо приняли, провел там немного времени, получил возможность вернуться в выдающийся проект - я счастлив", - цитирует Жерсона ESPN Brasil.
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
11 января, 22:44
 
ФутболСпортТрансферы в РПЛЖерсонЗенитКрузейроФламенго
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала