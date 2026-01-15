https://ria.ru/20260115/zherson-2068181855.html
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
Полузащитник "Крузейро" и сборной Бразилии по футболу Жерсон заявил, что он не сожалеет о половине сезона, проведенной в петербургском "Зените".
Жерсон рассказал, жалеет ли он о полугоде в "Зените"
Футболист Жерсон заявил, что он не сожалеет о времени, проведенном в "Зените"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полузащитник "Крузейро" и сборной Бразилии по футболу Жерсон заявил, что он не сожалеет о половине сезона, проведенной в петербургском "Зените".
Жерсон
перешел в "Зенит
" из бразильского "Фламенго
" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей, пропустив часть сезона из-за травмы, и забил два мяча. 10 января Жерсон был продан в "Крузейро
".
"Я благодарен за предоставленную возможность. Я приехал после сезона с большим количеством игр, травмировался почти в самом начале, вернулся почти под конец. Думаю, в этом все и дело. Это был опыт для моей жизни. Я ни о чем не сожалею. Это выбор - иногда мы делаем правильный выбор, иногда ошибаемся, но я благодарен. Я побывал в стране, где меня хорошо приняли, провел там немного времени, получил возможность вернуться в выдающийся проект - я счастлив", - цитирует Жерсона ESPN Brasil.