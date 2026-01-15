Рейтинг@Mail.ru
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде
Теннис
 
12:28 15.01.2026
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого
2026
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Аделаиде, где сыграет против Шнайдер

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу посеянной под третьим номером россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
В полуфинале Андреева сыграет против соотечественницы Дианы Шнайдер, посеянной на турнире под девятым номером.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Adelaide International
15 января 2026 • начало в 11:20
Завершен
Мирра Андреева
2 : 06:26:0
Майя Джойнт
© 2026 МИА «Россия сегодня»
