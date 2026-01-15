https://ria.ru/20260115/shnayder-2068023037.html
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Андреева сыграет против Шнайдер в полуфинале турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла австралийку Майю Джойнт в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Аделаиде, где сыграет против Шнайдер