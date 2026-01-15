https://ria.ru/20260115/semak-2068188727.html
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболисты команды Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев восстановились от полученных травм. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T22:37:00+03:00
2026-01-15T22:37:00+03:00
2026-01-15T22:43:00+03:00
футбол
спорт
вячеслав караваев
сергей семак
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814012_0:48:1080:656_1920x0_80_0_0_5bb9bdc4d0a8ccc5820d6f6b36419d3b.jpg
https://ria.ru/20260113/barinov-2067679969.html
https://ria.ru/20260115/futbol-2068184900.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814012_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4d55457a37d47d26adec94fd6f3f3e38.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вячеслав караваев, сергей семак, зенит
Футбол, Спорт, Вячеслав Караваев, Сергей Семак, Зенит
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм
Семак: футболисты "Зенита" Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм