Рейтинг@Mail.ru
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:37 15.01.2026 (обновлено: 22:43 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/semak-2068188727.html
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболисты команды Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев восстановились от полученных травм. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T22:37:00+03:00
2026-01-15T22:43:00+03:00
футбол
спорт
вячеслав караваев
сергей семак
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814012_0:48:1080:656_1920x0_80_0_0_5bb9bdc4d0a8ccc5820d6f6b36419d3b.jpg
https://ria.ru/20260113/barinov-2067679969.html
https://ria.ru/20260115/futbol-2068184900.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971814012_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4d55457a37d47d26adec94fd6f3f3e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав караваев, сергей семак, зенит
Футбол, Спорт, Вячеслав Караваев, Сергей Семак, Зенит
Семак заявил, что Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм

Семак: футболисты "Зенита" Дуглас Сантос и Караваев восстановились после травм

© Соцсети ФК "Зенит"Сергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Сергей Семак. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что футболисты команды Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев восстановились от полученных травм.
Капитан "Зенита" Сантос из-за травмы плеча не играл с октября. Караваев получил разрыв ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
13 января, 20:36
"Дуглас Сантос успел восстановиться, будет работать в общей группе. У него травма плеча, но, надеюсь, никаких остаточных болевых ощущений не осталось, и он будет работать так же, как и Слава Караваев, который в принципе готов. Мы будем частично его использовать, но он тоже готов для работы с командой", - приводит слова Семака сайт клуба.
Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с 2019 года и стал с командой пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и пятикратным - Суперкубка страны. На его счету 231 матч и девять голов за "сине-бело-голубых". В активе игрока также три матча за сборную Бразилии.
Караваеву 30 лет, он перешел в "Зенит" в 2019 году. В составе петербургского клуба футболист стал пятикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка России. Ранее он становился чемпионом России сезона-2013/14 в составе ЦСКА. На счету Караваева 26 матчей и 2 гола за сборную России.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
Вчера, 21:59
 
ФутболСпортВячеслав КараваевСергей СемакЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала