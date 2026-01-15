https://ria.ru/20260115/sadulaev-2068163739.html
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T19:32:00+03:00
2026-01-15T19:32:00+03:00
2026-01-15T20:05:00+03:00
единоборства
абдулрашид садулаев
борьба
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068167204_0:0:1022:576_1920x0_80_0_0_b2a403def5be79f649e572a8843cddd2.jpg
https://ria.ru/20260115/boks-2067944085.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068167204_0:0:1022:768_1920x0_80_0_0_affeab758e8ea37d760f53aa5d94d1dc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абдулрашид садулаев, борьба, спорт
Единоборства, Абдулрашид Садулаев, Борьба, Спорт
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США
Двукратный олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с борцовской лигой RAF
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице американской лиги в соцсети X.
«
"Абдулрашид Садулаев подписал эксклюзивный контракт с RAF для участия в соревнованиях по профессиональной борьбе. Для нас честь приветствовать одного из величайших борцов, когда-либо выходивших на мат", - говорится в сообщении.
Как написал в соцсети X журналист Ариэль Хельвани, дебют Садулаева в RAF ожидается в мае.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2021), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.