Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США
19:32 15.01.2026 (обновлено: 20:05 15.01.2026)
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США
абдулрашид садулаев, борьба, спорт
Единоборства, Абдулрашид Садулаев, Борьба, Спорт
Двукратный олимпийский чемпион подписал контракт с борцовской лигой из США

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев подписал контракт с борцовской лигой RAF

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице американской лиги в соцсети X.
«
"Абдулрашид Садулаев подписал эксклюзивный контракт с RAF для участия в соревнованиях по профессиональной борьбе. Для нас честь приветствовать одного из величайших борцов, когда-либо выходивших на мат", - говорится в сообщении.
Как написал в соцсети X журналист Ариэль Хельвани, дебют Садулаева в RAF ожидается в мае.
Садулаеву 29 лет. Он является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2021), шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.
Джервонта Дэвис - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Чемпиона мира по боксу разыскивают в США за избиение бывшей девушки
Единоборства
 
