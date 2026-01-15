Хет-трик Лишки помог "Северстали" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Встреча, которая прошла в четверг в Череповце, завершилась в пользу хозяев со счетом 6:4 (3:3, 2:1, 1:0). У победителей хет-трик оформил Адам Лишка (10, 12 и 31-я минуты), по шайбе забросили Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49). У гостей отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).
"Северсталь" набрала 63 очка и располагается на первом месте в таблице Западной конференции, где минское "Динамо" (59 очков) идет на третьей позиции. В следующем матче команды на выезде встретятся с московским "Динамо" - минчане сыграют с ним 17 января, а череповчане двумя днями позднее.