Хет-трик Лишки помог "Северстали" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:10 15.01.2026 (обновлено: 03:25 16.01.2026)
Хет-трик Лишки помог "Северстали" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ
Хет-трик Лишки помог "Северстали" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ
Череповецкая "Северсталь" обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-15T22:10:00+03:00
2026-01-16T03:25:00+03:00
хоккей
спорт
адам лишка
руслан абросимов
александр скоренов
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
динамо (минск)
спорт, адам лишка, руслан абросимов, александр скоренов, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Адам Лишка, Руслан Абросимов, Александр Скоренов, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Хет-трик Лишки помог "Северстали" обыграть минское "Динамо" в матче КХЛ

"Северсталь" обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

© Фото : Пресс-служба "Северстали"Хоккеист "Северстали" Адам Лишка
Хоккеист Северстали Адам Лишка - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Северстали"
Хоккеист "Северстали" Адам Лишка. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
6 : 4
Динамо Минск
09:04 • Адам Лишка
11:10 • Адам Лишка
17:37 • Кирилл Танков
06:54 • Руслан Абросимов
10:54 • Адам Лишка
08:14 • Александр Скоренов
09:34 • Андрей Стась
12:02 • Виталий Пинчук
13:08 • Сергей Кузнецов
13:27 • Роберт Хэмилтон
Встреча, которая прошла в четверг в Череповце, завершилась в пользу хозяев со счетом 6:4 (3:3, 2:1, 1:0). У победителей хет-трик оформил Адам Лишка (10, 12 и 31-я минуты), по шайбе забросили Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49). У гостей отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).
"Северсталь" набрала 63 очка и располагается на первом месте в таблице Западной конференции, где минское "Динамо" (59 очков) идет на третьей позиции. В следующем матче команды на выезде встретятся с московским "Динамо" - минчане сыграют с ним 17 января, а череповчане двумя днями позднее.
Хоккей
 
