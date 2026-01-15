Рейтинг@Mail.ru
Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
12:15 15.01.2026
Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России
Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России
Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоссийская лыжница Алина Пеклецова
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Казани.
Результат Пеклецовой - 24 минуты 9,4 секунды. Второй стала Арина Кусургашева (отставание - 17,1 секунды). Тройку лидеров замкнула Евгения Крупицкая (+22,2)
В воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Леонов рассказал о подводных камнях в подготовке Коростелева и Непряевой
