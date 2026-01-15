Рейтинг@Mail.ru
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ
18:36 15.01.2026 (обновлено: 19:02 15.01.2026)
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ
Тольяттинская "Лада" подняла стяг заслуженного тренера России Сергея Михалева перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ

Главный тренер команды "Салават Юлаев" Сергей Михалев
Главный тренер команды Салават Юлаев Сергей Михалев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" подняла стяг заслуженного тренера России Сергея Михалева перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева".
Торжественная церемония прошла в четверг на "Лада Арене".
За свою карьеру Михалев дважды выигрывал золото чемпионата России в качестве помощника главного тренера в тольяттинской "Ладе" и один раз - как главный тренер уфимского "Салавата Юлаева". Также он завоевывал серебро и бронзу с череповецкой "Северсталью" и приводил молодежную сборную России к серебряным медалям чемпионата мира.
Михалев ушел из жизни в 2015 году, ему было 67 лет. Он погиб в ДТП в Ашинском районе Челябинской области, возвращаясь с похорон своего коллеги и друга Валерия Белоусова.
