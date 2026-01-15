"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ

За свою карьеру Михалев дважды выигрывал золото чемпионата России в качестве помощника главного тренера в тольяттинской "Ладе" и один раз - как главный тренер уфимского "Салавата Юлаева". Также он завоевывал серебро и бронзу с череповецкой "Северсталью" и приводил молодежную сборную России к серебряным медалям чемпионата мира.