https://ria.ru/20260115/mikhalev-2068152223.html
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ
Тольяттинская "Лада" подняла стяг заслуженного тренера России Сергея Михалева перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T18:36:00+03:00
2026-01-15T18:36:00+03:00
2026-01-15T19:02:00+03:00
хоккей
сергей михалев
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/13/1059891318_0:205:1560:1083_1920x0_80_0_0_0bb2145cde117faeb5c18e33aa8a7e7d.jpg
https://ria.ru/20260115/amur-2068067629.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105989/13/1059891318_0:0:1560:1170_1920x0_80_0_0_7e3470c7d35a93b724bceb2fc8d46b6e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей михалев, лада, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Сергей Михалев, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
"Лада" подняла стяг заслуженного тренера России перед матчем КХЛ
Тольяттинская "Лада" подняла стяг заслуженного тренера России Сергея Михалева
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" подняла стяг заслуженного тренера России Сергея Михалева перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева".
Торжественная церемония прошла в четверг на "Лада Арене".
За свою карьеру Михалев дважды выигрывал золото чемпионата России в качестве помощника главного тренера в тольяттинской "Ладе" и один раз - как главный тренер уфимского "Салавата Юлаева". Также он завоевывал серебро и бронзу с череповецкой "Северсталью" и приводил молодежную сборную России к серебряным медалям чемпионата мира.
Михалев ушел из жизни в 2015 году, ему было 67 лет. Он погиб в ДТП в Ашинском районе Челябинской области, возвращаясь с похорон своего коллеги и друга Валерия Белоусова.