Рейтинг@Mail.ru
Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:37 15.01.2026 (обновлено: 09:59 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/medvedev-2067967493.html
Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open
Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open
Экс-первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом в первом раунде Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T07:37:00+03:00
2026-01-15T09:59:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
карен хачанов
даниил медведев
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960470434_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ebe7af81efc08c0b1721ac96aac6a330.jpg
https://ria.ru/20260111/tennis-2067271466.html
https://ria.ru/20260115/andreeva-2067966076.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960470434_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_d72508e0ee15bdd340a014d06af08651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей рублев, карен хачанов, даниил медведев, australian open
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Australian Open
Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open

Медведев, Рублев и Хачанов получили соперников на Australian Open

© Фото : Соцсети МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Соцсети Медведева
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.
Жеребьевка турнира прошла в четверг. Медведев получил от организаторов 11-й номер посева. Де Йонг - 73-я ракетка мира.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
11 января, 21:07
15-й сеяный Карен Хачанов на старте турнира встретится с американцем Алексом Микелсеном (37-я ракетка мира). Соперником 13-го сеяного Андрея Рублева в первом круге будет итальянец Маттео Арнальди (65).
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном. Действующий победитель турнира итальянец Янник Синнер проведет матч с французом Юго Гастоном. Немец Александр Зверев встретится с канадцем Габриэлем Диалло. Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Педро Мартинесом, итальянец Лоренцо Музетти - с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Шестой сеяный австралиец Алекс де Минаур встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Канадец Феликс Оже-Альяссим проведет матч с португальцем Нуну Боржешем. Американец Бен Шелтон встретится с французом Уго Умбером.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мирра Андреева сыграет с Векич в первом раунде Australian Open
07:13
 
ТеннисСпортАндрей РублевКарен ХачановДаниил МедведевAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала