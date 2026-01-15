Медведев встретится с нидерландцем де Йонгом на старте Australian Open

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Йеспером де Йонгом в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.
Жеребьевка турнира прошла в четверг. Медведев получил от организаторов 11-й номер посева. Де Йонг - 73-я ракетка мира.
15-й сеяный Карен Хачанов на старте турнира встретится с американцем Алексом Микелсеном (37-я ракетка мира). Соперником 13-го сеяного Андрея Рублева в первом круге будет итальянец Маттео Арнальди (65).
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном. Действующий победитель турнира итальянец Янник Синнер проведет матч с французом Юго Гастоном. Немец Александр Зверев встретится с канадцем Габриэлем Диалло. Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Педро Мартинесом, итальянец Лоренцо Музетти - с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном. Шестой сеяный австралиец Алекс де Минаур встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Канадец Феликс Оже-Альяссим проведет матч с португальцем Нуну Боржешем. Американец Бен Шелтон встретится с французом Уго Умбером.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема пройдут с 18 января по 1 февраля.