Рейтинг@Mail.ru
Большунов выиграл первую гонку в сезоне - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:18 15.01.2026 (обновлено: 14:40 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/lyzhnik-2068061706.html
Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Большунов выиграл первую гонку в сезоне - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России,... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T14:18:00+03:00
2026-01-15T14:40:00+03:00
спорт
александр большунов
лыжные виды спорта
кубок россии по лыжным гонкам
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_0:77:3088:1815_1920x0_80_0_0_1e21016e15ebfc57c7c34b5965d0a6cf.jpg
https://ria.ru/20260114/moskva-2067887799.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643385_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_f2fd5f1c400f691c6300b3afc5f33786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, лыжные виды спорта, кубок россии по лыжным гонкам
Спорт, Александр Большунов, Лыжные виды спорта, Кубок России по лыжным гонкам, Лыжные гонки
Большунов выиграл первую гонку в сезоне

Большунов впервые в сезоне выиграл гонку на Кубке России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 15 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
Спортсмен показал результат 32 минуты 22,2 секунды. Второе место занял Егор Митрошин (отставание - 16,9 секунды), третье - Иван Горбунов (+30,7).
Для Большунова победа стала первой в сезоне.
В субботу в рамках этапа пройдут мужской и женский спринты, в воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.
Девушка катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Москве к 2030 году откроют новые флагманские лыжные трассы
Вчера, 18:06
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЛыжные виды спортаКубок России по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала