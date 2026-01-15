https://ria.ru/20260115/lyzhnik-2068061706.html
Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка России,... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
